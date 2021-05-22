المشهد اليمني الأول

أوقفت وكالة أسوشيتد برس برس الأمريكية، الصجفية إميلي ويلدر عن العمل، بسبب انتقادها طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع ممارسات الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في حي الشيح جراح بمدينة القدس.

وأرسلت إدارة وكالة الأنباء، لموظفيها بريدا إلكترونيا، بقطع علاقتها مع الصحفية ويلدر، حيث انتشرت فحوى الرسالة لاحقا في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حديثها لاحقا لصحيفة واشنطن بوست، أعربت الصحفية الأمريكية اليهودية، ويلدر عن استغرابها عن عدم معرفة المبادئ الإعلامية التي اخترقتها، وهي لا تعلم ما هي المبادئ، التي تذرعت بها وكالة أسوشيتد في قرار الفصل.

وأكدت وكالة أسوشيتد انها لا تنكر على الإطلاق أنها يهودية، وأنها ناشطة، وتبين أنها كانت تنتمي أيام دراستها الجامعية في ستانفورد، للتجمعات من قبيل “نادي طلاب من أجل العدل في إسرائيل” ونادي “صوت اليهود من أجل السلام”.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 1900 جريح.

وبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (00:00 تغ) سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية.