المشهد اليمني الأول

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أحداث غزة، في مؤتمر صحفي له وللرئيس الكوري الجنوبي اليوم السبت.

وقال بايدن انه لا سلام في المنطقة إلى أن تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود، والحزب الديمقراطي الأمريكي لا يزال يؤيد إسرائيل، كما لا يوجد تحول في التزامنا بأمن إسرائيل على الإطلاق.

وأضاف انه أخبر نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار وقد أوفى بالالتزام وفق الإطار الزمني الذي قدمه، ويجب أن تتوقف المواجهات وهناك متطرفون في الجانبين.

وأكد بايدن أن أحد أسباب تحقق وقف لإطلاق النار بعد 11 يوما أنه عمل بطريقة مختلفة، ومن أسباب التوصل إلى وقف إطلاق النار هو أنه لا يتحدث عن المحادثات التي كان يجريها. ولفت الى دور مصر في ايقاف الحرب، وقال: مصر قامت بدور جدير بالثناء لإحضار حماس إلى الطاولة وإقناعها بوقف إطلاق النار.

وأشار بايدن الى إعادة إعمار غزة دون السماح لحماس بأن تعيد بناء ترسانتها العسكرية، وأضاف: حماس منظمة إرهابية ولكننا سنقوم ببناء غزة من أجل الأبرياء الذين تضرروا.

وأكد انه من المهم أن يعيش الفلسطينيون في أمان في الضفة وأن يتم الاعتراف بعباس رئيسا للسلطة الفلسطينية، كما يجب أن يعيش مواطنو إسرائيل العرب واليهود ويعاملوا بمساواة وما يحدث في القدس يجب أن ينتهي.