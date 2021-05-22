المشهد اليمني الأول

أثيرت أسئلة في داخل كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة وأماكن أخرى، حول ما إذا كان رد كيان العدو الإسرائيلي على هجمات المقاومة الصاروخية ناجحا!! وهل هو متناسبًا ومتوافقًا مع القانون الدولي!!.

وقال يوسف منير، المحلل والناشط الحقوقي المقيم في واشنطن، إن الحسابات التي تستخدمها إسـرائيل للحكم على نجاحها العسكري غير شرعية.

فقد أدت الى مقتل أكثر من 230 فلسطينيًا في غزة، من بينهم 65 طفلاً، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية البنية التحتية المدنية، ودمرت شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه، وألحقت أضرارًا جسيمة بما لا يقل عن 17 مستشفى وعيادة، وألحقت أضرارًا جسيمة أو دمرت حوالي 1000 مبنى، وعلقت العمليات في غزة. معمل اختبار فيروس كورونا الوحيد.

وأضاف منير: “غالبًا ما يشير الإسرائيليون إلى هذا الأمر بقسوة على أنه” جز العشب “، وهو إجراء صيانة دورية عليه القيام به عن طريق قصف أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، والتي يخضع لها أيضًا الحصار. “لا أخلاق في حرب يكون تكرارها مخططًا مسبقًا.”

وجاء رد البعض، حول نجاح ضربات كيان العدو: حتى بعد انتهاء الحرب، ستبقى القضايا التي أججتها. كما تسببت الحرب في تكلفة دبلوماسية لإسرائيل، لأنها زادت من انتقادات عدد متزايد من الديمقراطيين في الولايات المتحدة للسياسات الإسـرائيلية.

والمقاومة الفلسطينية، ترفض الاعتراف بوجود إسرائيل، ومن خلال إطلاق صواريخ متفرقة على مناطق مدنية في إسـرائيل، يمكنها الحفاظ على صورتها كحامية للفلسطينيين.

ولردع المقاومة الفلسطينية، حاول كيان العدو الإسـرائيلي في صراعاته السابقة تدمير ما يكفي من أسلحة المقاومة لتأمين سنوات قليلة إضافية مما يصفه بعض الإسـرائيليين بـ “الهدوء”.

لكن بالنسبة للفلسطينيين، كان مفهوم الهدوء منذ فترة طويلة بلا معنى. حتى بدون حرب، يقول الكثيرون إن الحياة لن تكون أبدًا هادئة أو سهلة على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال أو الحصار.

على ذا السياق، يختلف كبار جنود كيان العدو الإسـرائيلي، حول ما إذا كانت الحرب الأخيرة ستمنع المزيد من التصعيد على المدى القريب أو المتوسط.

وقال ضابط كبير في بئر السبع إنه حتى لو حققت إسـرائيل أهدافها العسكرية، فلا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحرب ستمنع معارك في المستقبل، ولا يزال لدى المقاومة، حوالي 8000 صاروخ، وفقًا لضابط إسـرائيلي كبير آخر، وعدة مئات من قاذفات الصواريخ، وفقًا لضابط كبير في بئر السبع – ما يكفي لحربين مستقبليين.

وبالنسبة إلى عامي أيالون، وهو أميرال متقاعد ورئيس سابق لبحرية الكيان الإسرائيلي، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تجلب سوى “هدوء مصطنع”. القضايا الجوهرية التي تحرك الصراع الإسـرائيلي الفلسطيني – عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة، وملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت الاحتلال العسكري، والحصار المفروض على غزة – لا تزال دون معالجة.

وقال الأدميرال أيالون: “فكرة الحصول على صورة انتصار هي هراء”. “في كل حالة حرب، يجب أن يكون الهدف خلق واقع سياسي أفضل.” لكنه أضاف أن الصراع في غزة “لن يقودنا إلى أي نوع من الواقع السياسي الأفضل”.

دمر مبنى في مدينة غزة في غارة جوية إسـرائيلية يوم الأحد. حتى بعد انتهاء الحرب، ستبقى القضايا التي أججتها. تنسب إليه، كما أدت الأعداد الكبيرة للقتلى المدنيين في غزة إلى زيادة الغضب الفلسطيني تجاه إسرائيل وأثارت الغضب الدولي.

وقد عزز ذلك شرعية حماس بين بعض الفلسطينيين وجعل احتمال استئناف مفاوضات السلام، ناهيك عن اتفاق الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعيدًا.

لكن المنتقدين يشيرون إلى الضربات مثل تلك التي قتلت 12 فردًا من عائلة أبو العوف صباح الأحد – خلال هجوم على ما قال الجيش الإسرائيلي إنها قاعدة عسكرية تحت الأرض بجوار منزلهم – كدليل على عدد المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل. كانت غير متناسبة إلى حد كبير مع الميزة العسكرية التي اكتسبتها من مثل هذه الضربات.

وقال مصطفى اليازجي (40 عاما) وهو رجل أعمال فقد العديد من أقاربه في الغارة: “هذه جريمة”. “هؤلاء أناس أبرياء لا علاقة لهم بأي شيء.”

كما اتُهمت إسرائيل بضرب أهداف لا يمكن وصفها بشكل شرعي بأنها مواقع عسكرية. عندما ضرب صاروخ إسرائيلي مبنى سكني في غزة في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأطفال الصغار من عائلة الحديدي