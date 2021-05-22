المشهد اليمني الأول

قال الداعية الكويتي، د. طارق سويدان، إن “الكويت التزمت في الساعة الأولى من وقف إطلاق النار، بإعادة بناء 7 أبراج في غزة، دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة”.

ودعا، سويدان، في منشور على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجميع لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم قائلًا: “وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ”.

وكانت صحة غزة، قد أعلنت عن حصيلة شهداء العدوان على غزة، والذي أدى إلى ارتقاء 243 شهيدًا، بينهم 66 طفلًا و 39 سيدة و 17 مسنًا، و1910 إصابة بجراح مختلفة.