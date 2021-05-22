المشهد اليمني الأول

استقبلت الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة ستة ملايين زائر في الفترتين الصباحية والمسائية خلال تسعة أيام من عيد الفطر.

وأوضح مدير الحـدائق والمنتزهات بالأمانة عاصم الجلال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 69 حديقة ومنتزه، استقبلت أربعة ملايين زائر خلال الأربعة الأيام من إجازة العيد، بنسبة 100 بالمائة لعدد الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد أن 450 موظفاً ما بين إداري وفني وعمّال نظافة وزراعة وأمنيين، قدّموا خدمات الرعاية للزائرين، بحسب خطة الادارة العامة للحـدائق خلال إجازة العيد.. مبيناً أن الحـدائق شهدت إقبالاً غير مسبوق في عدد الزوار.

وأشار الجلال، إلى أنه تم رفع أكثر من 120 طن مخلفات خلال الأربعة الأيام الأولى من إجازة العيد من الحدائق.. مشيداً بجهود كافة العاملين بالحـدائق والمنتزهات العامة.