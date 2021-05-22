المشهد اليمني الأول

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميم هام بشأن موعد الاختبارات الوزارية في اليمن للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2020-2021م.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد بدء الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية حسب القرار الوزاري رقم (27) وبتاريخ 2021/3/27م، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) ستبدأ يوم السبت 26 يونيو 2021م، الموافق 16 ذو القعدة 1442هـ.

وأكدت أن اختبارات الشهادة الأساسية العامة (الصف التاسع) ستبدأ يوم الأحد 27 يونيو 2021م، الموافق 17 ذو القعدة 1442هـ، أي نفس التاريخ المحدد سلفا بتعميم وزاري صادر عن وزارة التـربية والتعليم.

