المشهد اليمني الأول

أزاح الحرس الثوري الإيراني الستار، صباح أمس الجمعة، عن الطائرة المسيرة “غزة” والمنظومة الصاروخية “9 دي” والرادار “قدس”.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن طائرة “غزة” المسيرة قادرة على التحليق لمدة 35 ساعة، وقادرة على حمل 13 قنبلة يصل تشغيلها العملياتي إلى 2000 كيلومتر في مهمة قتالية، بالإضافة إلى حمل 500 كيلوغرام من المعدات، وتقوم ايضا بجمع المعلومات المختلفة، اضافة الى تسجيل وجمع الإشارات للعدو.

كما كشف النقاب عن منظومة صواريخ أرض – جو الإيرانية بالكامل “9 دي”، والتي لديها القدرة على الاشتباك وتدمير كافة الاخطار من مسافة قريبة، مثل تدمير صواريخ “كروز” اضافة الى قنابل الطائرات والطائرات المسيرة، كما تم ازاحة الستار عن رادار “القدس”، القادر على التموضع والانتقال السريع.

وتسمح هذه المسافة الطويلة والزمن الكبير من التحليق للطائرة بتهديد الكيان الصهيوني مباشرة.

