المشهد اليمني الأول

زامل قضيتنا الأساسية

أداء | عيسى الليث

كلمات | ضيف الله سلمان

قضيتنا الأساسية فلسطين

ولا يمكن نفرط في القضيّة

وبن سلمان يعرف وبن يامين

مواقفنا مع الأقصى قويّة

جرى مجرى دمانا في الشرايين

وتحريره أساس وأولوية

جبل مران عانق طور سينين

على صدق الولاء والمنهجية

بوعد الله في الإسراء ويـس

كشفنا مكر أمريكا البغية

حسمنا الأمر عام ألفين واثنين

على سنة إلهية جليّة

وبعنا أرواحنا لله والدين

وعاهدنا فلسطين الأبية

بقاصف تو وقاهر والبراكين

وقدس2 عالي الجاهزية

أولو البأس الشديد الحيدريين

يمن الإيمان وأنصار الهوية

وربي زادنا قوة وتمكين

وأيّدنا على أشرار البرية

بهدي الله غيّرنا الموازين

من الصاروخ حتى البندقية

ومرغنا أنوف البغي في الطين

بحد المرهفات الحضرمية

رجال الله في كل الميادين

قسم ما يتركوا مسرى نبيّه

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