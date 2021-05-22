المشهد اليمني الأول

ذكر تقرير، ان إجمالى الإصابات بفيروس كورونا في الهند تخطى ـ 25 مليون

حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 263 ألفا و533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى عموم البلاد منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 25 مليونا و228 ألفا و996 حالة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة -حسبما ذكرت قناة “إنديا تى فى” الهندية أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4 آلاف و329 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى الفترة ذاتها، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 278 ألفا و719 حالة.

وأشارت إلى تعافي 422 ألفا و436 شخصا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 21 مليونا و596 ألفا و512 شخصا. يذكر أن عدد حالات الإصابة النشطة حاليا فى الهند تبلغ -وفقا لأحدث البيانات- 3 ملايين و353 ألفا و765 حالة.

ومع انتشار الرعب فى الهند، واشتداد الكارثة، وفى أول اعتراف رسمى بعملية مثيرة للقلق، أعلنت حكومة ولاية أوتاربراديش بشمال الهند أنه تم العثور على جثث ضحايا كورونا، ملقاة فى بعض الأنهار، وقالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض فى القرى.

وصدمت صور الجثث التى جرفها التيار فى نهر الجانج، تحت عبء أسوأ زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا فى العالم.