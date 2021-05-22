المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات كيان العدو الإسرائيلي المحتل، اعتقلت 37 فلسطينياً منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المصادر، أن كيان العدو أغلق مداخل حي الشيخ جراح، وتزامنت مع ذلك، دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية، تضامناً مع أهالي الشيخ جراح وتنديداً بالإغلاق الذي يفرضه الاحتلال، وذلك اليوم الساعة الخامسة عصراً على مداخل الحي.

كما أكدت وزارة الصحة، عن وصول عدد الشهداء، 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسنًا و1948 إصابات بجراح مختلفة حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة.