المشهد اليمني الأول

نشر الاعلام الحربي اليمني مشاهد حطام الطائرة التجسسية المقاتلة نوع wing-loong2 التابعة لقوى العدوان والتي تم اسقاطها بصاروخ أرض-جو لم يكشف عنه في محور نجران الخميس الماضي.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد كشف امس نوع الطائرة المقاتلة التي اسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية في جبهة نجران.

وقال العميد يحيى سريع ان طائرة الاستطلاع المقاتلة التي اسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية هي من نوع Wing Loong2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي. واوضح بان الطائرة كان سلاح الجو السعودي السعودي قد اشتراها مطلع العام الجاري.