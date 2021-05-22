المشهد اليمني الأول

وقع بمحافظة تعز اليوم على وثيقة تحديد مهور الزواج استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأقر لقاء عُقد بهذا الشأن، ضم وكيل أول المحافظة صلاح عبدالرحمن بجاش ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي محمد منصور الشهاب، تشكيل لجنة تيسير الزواج برئاسة وكيل المحافظة حميد علي عبده، وعدد من الوجهاء والمسؤولين في المحافظة.

وفي اللقاء أشار الوكيل بجاش إلى أن التوقيع على الوثيقة يأتي تلبية لتوجيهات السيد القائد في تسهيل الزواج والحد من المغالاة في المهور، حفاظاً على النسيج والعادات والتقاليد المجتمعية. وأكد ضرورة تقيد الجميع بالوثيقة، بما يخدم المصلحة العامة والمساهمة في تحصين الشباب بإكمال نصف دينهم.

فيما بارك رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي الشهاب مخرجات اللقاء بالتوقيع على وثيقة تحديد مهور الزواج، استجابة للشريعة الإسلامية في تسهيل زواج الشباب.

بدوره نوه وكيل المحافظة للشئون الاجتماعية حامس الحباري بمبادرة المشائخ والوجهاء وكافة المسئولين في المحافظة بالتوقيع على وثيقة الحد من غلاء المهور.