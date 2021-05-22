المشهد اليمني الأول

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة 38 الأخيرة من المسابقة.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 57 و67 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين، أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة، ليتوج بلقب “الليغا” للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، ويجرد جاره ريال مدريد من لقبه.