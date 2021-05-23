المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 15 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني، ان طيران العدوان استهدف بـ15 غارة مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ومدغل.

صنعاء

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