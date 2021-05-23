المشهد اليمني الأول

اقام مسلحين مما يسمى بتنظيم القاعدة الارهابي في جزيرة العرب، السبت، في محاولة للفت الانظار والظهور الاعلامي العلني، مهرجان جماهيري حاشد في محافظة ابين أبرز معاقل التنظيم وبحماية من تحالف العدوان السعودي – الاماراتي.

وقالت مصادر اعلامية، ان المهرجان رفع فيه اعلام القاعدة في مديرية مودية التي تشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين فصائل مرتزقة العدوان.

واشارت المصادر الى ان اقامة المهرجان يأتي بعد أيام على استعراض التنظيم لعمليات جديدة في أبين ويظهر فيها عمليات اغتيال وقتل لجنود مما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وذلك بعد ان استقدم التنظيم خلال الفترة الأخيرة مئات الارهابيين الأجانب بضوء اخضر من تحالف العدوان.

ونوهت المصادر الى ان التنظيم يريد من خلال المهرجان توجيه رسالة للاستعداد لاقتحام عدن واعادة سيناريو الفوضى الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية.