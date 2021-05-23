المشهد اليمني الأول

مواقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية تعبِّر عن أصالة هذا الشعب وانتمائه الصادق لقيم الإسلام المحمدي الأصيل.. لقد أعلنت جماهير الوطن اليمني في كل المحافظات اليمنية الصامدة أن القدس هي قضية كل يمني حر وأن تحرير الأقصى الشريف من أهم أهداف الإنسان اليمني.

الشعب اليمني يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المحورية والأساسية وأن الصراع العربي الإسلامي –الصهيوني هو صراع وجود وليس مجرد صراع حدود.

إن شعب الإيمان والحكمة وهو يقدم اليوم أروع صور الصمود والبطولة في وجه العدوان السعودي – الأمريكي لم يتخل عن قضية فلسطين ولم يتنازل عن مقدسات الإسلام بل كان جهاده العظيم ضد العدوان جهاداً حقيقياً ضد العدو الأوحد للامة العربية والإسلامية أمريكا وإسرائيل، ومن هذا المنطلق يتعاظم استبسال الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار ويجاهد أبناء اليمن في كل الجبهات والميادين.

حيث تتواصل الجهود في المجال الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وإعادة حضارة اليمن الزراعية بما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية والاعتماد على الذات. وهذه الجهود تدل على الوعي الذي يتمتع به الإنسان اليمني وأهمية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للتحرر من هيمنة الأعداء وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية.

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د. أحمد ثابت الزماني