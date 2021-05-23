المشهد اليمني الأول

قال “يسرائيل كاتس” وزير المالية في حكومة العدو الإسرائيلي، وأحد أعضاء المجلس المصغر “الكابنيت”، إن قادة حماس سيتم تصفيتهم عند أي هجوم من غزة.

وشدد كاتس في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، الأحد، على أن إسرائيل ستغيّر وتشدد من المعادلة مع حماس.

وقال إن “كل صاروخ في الجنوب (مستوطنات غلاف غزة) سيقابله اغتيال قيادي من حماس، مضيفًا “لن يهددونا بإطلاق النار على تل أبيب، وسنمنعهم من إطلاق النار على سديروت أو أي مكان آخر”.

ووفق صحيفة “القدس” بين كاتس أنه تم في الكابنيت الموافقة على هذه السياسة، وقال إن “كل ما يمكن القيام به من الجو، قام به الجيش وبشكل نموذجي، هناك اهتمام بالحماية التي سنكملها أيضًا في عسقلان وأسدود ونتيفوت وما حولها.. إذا أطلق صاروخ بسبب صاعقة ليلًا، فإن السنوار ورفاقه سيدفعون الثمن”.