المشهد اليمني الأول

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم، السبت، بيانا بعد موافقة جميع أعضائه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار/ مايو؛ حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ودعا مجلس الأمن الدولي من خلال البيان إلى احترام تام لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

وأورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة منه كانت تندد بأعمال العنف أن “أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 21 أيار/ مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه”.

وكان وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قد وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الأمن الدولي وعجزه عن إصدار بيان يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في فلسطين.

وأصدر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العقود الماضية مئات القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، وبقيت كلها دون تنفيذ.

وجاء بيان مجلس الأمن اليوم بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي، وبعدما بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وفصائل المقاومة، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترحا مصريا لوقف إطلاق النار منذ فجر الأمس.