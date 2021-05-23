المشهد اليمني الأول

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد أن كبار المسؤولين الصهاينة في جيش احتلال العدو الإسرائيلي عبروا عن ندمهم لمهاجمة برج الجلاء في غزة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “المسؤولين “الإسرائيليين” اعترفوا بأن الضرر جراء تدمير برج الجلاء فاق الفائدة”.

وقالت الصحيفة: إن كبار ضباط جيش احتلال العدو الإسرائيلي الذين يعرفون أن البرج كان مقر لمكاتب شبكات التلفزيون ووكالة أسوشيتد برس، اوصوا بعدم مهاجمة المبنى”.

يُشار إلى أن طائرات جيش احتلال العدو الإسرائيلي دمرت برج الجلاء بشكل كامل خلال العدوان على غزة ويضم البرج شبكات عالمية مثل الاسوشيتد برس وغيرها من الشبكات ووسائل الاعلام العربية والمحلية.