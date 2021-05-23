المشهد اليمني الأول

أعلنت وسائل إعلام أمريكية ، اليوم الأحد، عن سقوط قتيلان و12 جريحا في إطلاق نار جماعي خلال حفل في مقاطعة فيرفيلد في ولاية نيوجيرسي.

وقالت شرطة الولاية إن الضحيتين أحدهما في الثلاثين من العمر وامرأة في الخامسة والعشرين، ولم تحدد الشرطة الدافع وراء الحادث حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد وردت تقارير بأن وقع حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

كما قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، حسبما كشفت قناة CNN نقلا عن الشرطة المحلية.