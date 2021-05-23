المشهد اليمني الأول

كشفت دراسة جديدة، أنّ ظهور أورام أو آفات ناعمة صفراء على الجلد تعرف باسم الورم الأصفر، وقد تظهر على الوجه. تشير إلى استعداد وراثي لمشاكل الكوليسترول.

فقد أوضح الخبراء أنّه يمكن أن تظهر هذه الرواسب غير المؤلمة في العديد من المناطق. بما في ذلك زوايا عينيك.

الجدير بالذكر أنّ الكوليسترول موجود لدى كل شخص، وهو دهون تشبه الشمع الأبيض المصفر في كل خلية من خلايا الجسم. ويحافظ الكوليسترول على عمل الخلايا والأعضاء بشكل صحيح. ولكن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، تعرّض الشخص لخطر كبير من مضاعفات صحية كبيرة.