المشهد اليمني الأول

في مقال للكاتب عودة بشارات، الموظف في صحيفة هارتس الصهيونية، والذي نشر في الصحيفة نفسها بعنوان الاحتلال الصهيوني المتشدد، قال فيه: أنه في عام 1948 كان يعيش في اللد أكثر من 20.000 عربي. في منتصف عملية داني، في يوليو من ذلك العام، سُئل رئيس الوزراء دافيد بن غوريون عما يجب فعله مع عرب المدينة. لوح بيده وكأنه يقول إنه يجب طردهم. أدت هذه البادرة إلى طرد جميع عرب اللد باستثناء 1000 شخص. واليوم هناك من يقول إن سكان المدينة العرب، الذين عادوا إلى أبعادها قبل عام 1948، يجب تطهيرهم!!

وأشار الكاتب الى حلقة واحدة في سلسلة الأحداث واتخاذ قرار، عادةً لأسباب أيديولوجية، بأن هذه هي المشكلة. هذا خطأ، أو بمعنى أدق، إنه مضلل. وقال يجب أن تبحث دائمًا عن الجذور؛ حيث لا تزال حكومة الإحتلال تتعامل مع العرب على أنهم مصدر إزعاج، وبالتالي فإن شعورهم بالاضطهاد – والشعور بأن كل شيء مؤقت، سوف ينهار في لحظة – ويزداد حدة.

وأكد الكاتب في هذه الأثناء، يتم غزو إسرائيل بحزم من قبل ما يسمى بالتيار اليهودي الحريدي (الصهيوني الحريدي). منطقة حيٌّ يركل، وهي مطوية في هجمات على الحريات الديمقراطية، ونظام التعليم، ووكالات التخطيط وتقسيم المناطق، والمحاكم وموارد البلاد. إنهم ليسوا أغلبية، لكن التنظيم الجيد يمكن أن يهزم أي أغلبية.

وأضاف الكاتب: عندما تقرر الدولة، بما في ذلك القضاة والمسؤولون، إبعاد السكان العرب من قرية أم الحيران البدوية واستبدالهم باليهود، فإن ذلك يعد أحد النتائج الدراماتيكية لاحتلال حردال. وعندما تقرر المحاكم، التي يُفترض أن تكون الملاذ الأخير للمحرومين، أنه يجوز لليهود المطالبة بحقوقهم في المطالبة بحقوق على أصول ما قبل عام 1948، في حين لا يجوز للعرب!!.

وأشار الى جماعة صهيونية متشددة، تسمى جماعة “Garinim torani’im” – وهم مجموعات من الصهاينة المتشددين، التي تؤسس مجتمعات في أحياء متخلفة، بعضها في مدن مختلطة، ويمكن أن علن في أي لحظة: المؤسسة القضائية في أيدينا.. وأكد استسلام النظام القضائي لكيان العدو منذ زمن بعيد للجانب الحريديم من حركة الاستيطان. والأدلة كثيرة، من الخان الأحمر في الضفة الغربية إلى الشيخ جراح في القدس الشرقية.

كما أكد ان الغزو الصهيوني الديني لوسائل الإعلام لا يبشر بخير، وضرب مثال على ذلك، بأن أبواق هاردلي تعمل كمراسلين ومعلقين وحتى أنصاره في البرامج الحوارية، بنكهة صهيونية دينية بالطبع، هذا الخداع ينتشر في كل مكان. وأضاف مثال عن صهيوني آخر قائلا: ها هو زفي هاوزر، عضو الكنيست السابق.

وتساءل الكاتب، عما إذا كان العربي الذي يعيش في نوف هجليل (الناصرة العليا سابقًا) هو أيضًا “مستوطن”، كما يُطلق على أعضاء Garinim torani’im في المدن المختلطة.

ورد على تسائله بقوله: العرب ينتقلون إلى البلدة من أجل حي سكني، وهذا أمر مشروع، بينما تذهب مجموعات الحردال إلى هناك كجزء من “مهمة”. عندما يصبح شيء بسيط، مثل مكان للعيش فيه، رسالة وطنية ومعركة على استرداد الأرض – من أيدي العرب بالطبع – هذا هو أصل المشكلة. لقد حان الوقت لوضع أيديولوجية “التهويد” والشعار الصهيوني المبكر “دونم هنا، دونم هناك” في المخزن.

وتسائل مرة أخرى: “لماذا نطلب الإذن من إسرائيل لتصوير نشاطها غير القانوني؟”

ورد الكاتب أن مستوطني اللد تحصي خسائرها المتمثلة في إحراق المعابد اليهودية ونوع التعايش في هذه المدينة اليهودية العربية، بعد حرب غزة على ساحة معركة تيك توك، وعلى سبيل المثال، هنا بيان حاسم عن اللد في مقال بقلم الصهيوني تشين شاليتا على موقع شومريم: “منذ سنوات تتجاهل الدولة الجريمة والفقر والإهمال في تلك المناطق”، تشرح يائيل شمرياهو – يشورون.

“وتطرق الكاتب الى ذكر مجموعة يهودية وقال، عندما تحدد مجموعة قوية مثل Garinim هذا الفراغ وإمكانياته، فإنها تخبر الدولة،” سآخذ هذا على عاتقي، وسأعفيك من هذا العبء. “والدولة من جهتها تقول لها بكل سرور. تعال وافعل ما تريد به. خذها مجانا بسبعة شيكل للدونم “كما حدث في اللد “. كل من فداء الأرض والصفقة العقارية الحالمة.

وضرب مثلاُ عن العنصرية الصهيونية بين أبناء جنسهم وقال: في مقال شومريم نفسه، تقول ليات شليزنجر، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث التقدمي مولاد: “أظهر الجمهور العام اللامبالاة تجاه المستوطنين أثناء فك الارتباط (من قطاع غزة عام 2005) والفكرة، بقدر ما أنت نحن قلقون من أنه في المرة القادمة التي يكون فيها مثل هذا التهديد، فإن الجمهور لن يظل غير مبالٍ. لأنه سيرى الإسرائيلي “الجميل” على أنه إسرائيلي متدين ويرتدي الكيبا “. حسنًا، هذا ما ينتظرنا. نبوءة يوم القيامة للفيلسوف يشعياهو ليبوفيتز حول الشر الناجم عن هيمنة أمة أخرى تتحقق تدريجياً.

واختتم كتابته بكلام موجه للمستوطنين، بأن الرسالة واضحة. ولا تقل إنك لا تعرف: فأي اتفاق سلام مع الفلسطينيين سيؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي في الداخل.