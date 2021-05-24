المشهد اليمني الأول

سقطت عربة تلفريك كانت تقل الزائرين إلى قمة جبل لبعض البحيرات الأكثر جمالاً في شمال إيطاليا على الأرض يوم الأحد ثم سقطت على المنحدر، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، من بينهم خمسة إسرائيليين.

وأعلنت الحكومة الإيطالية عن لجنة للتحقيق في الكارثة، والتي من المحتمل أن تجدد الأسئلة حول جودة وسلامة البنية التحتية للنقل في إيطاليا. وقالت السلطات إن طفلاً صغيراً نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة مع كسور في العظام.

وكان عمال الإنقاذ يعملون بالقرب من حطام تلفريك في إيطاليا، الأحد. الائتمان: رجال الإطفاء الإيطاليون فيجيلي ديل فوكو عبر أسوشيتد برس قال سيفيرينو لمحطة سكاي تي جي 24 الإيطالية: “لقد كان مشهدًا فظيعًا ومروعًا”.

وقال والتر ميلان المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية إن هبوط التلفريك على خط ستريسا موتاروني حدث على بعد حوالي 100 متر قبل الصرح الأخير.

والخمسة الصهاينة وهم والدان وأحد أطفالهما يعيشان في إيطاليا، وزوجان أكبر سناً يعيشان في كيان المحتل، وكان طفل آخر في حالة حرجة ويخضع لعملية جراحية في مستشفى محلي. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزوجان على صلة قرابة.

وقالت مارسيلا سيفيرينو، عمدة ستريسا، إن السلك انكسر على ما يبدو، مما أدى إلى انزلاق السيارة حتى اصطدمت بعمود ثم سقطت على الأرض. في تلك اللحظة، انقلبت السيارة “مرتين أو ثلاث مرات قبل أن تصطدم ببعض الأشجار”، على حد قولها.

وأظهرت صور السيارة المنهارة وسط بقعة كثيفة من أشجار الصنوبر بالقرب من قمة قمة موتارون المطلة على بحيرة ماجوري. وبحسب وسائل إعلام إيطالية، يُعتقد أن السيارة سقطت على بعد حوالي 15 متراً (50 قدماً).