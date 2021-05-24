المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن البرلمان الأيرلندي بصدد التصويت الأسبوع الجاري، على اقتراح يقضي بطرد السفير الإسرائيلي من أيرلندا.

وقالت الصحيفة، إن أحد عشر نائبا من أربعة أحزاب، قدموا الاقتراح الأسبوع الماضي، قبل سريان وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

ويشير نص الاقتراح إلى أن “أكثر من 60 طفلا قتلوا على يد جيش الاحتلال، والتصعيد الأخير كان بسبب محاولة التطهير العرقي لـ 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة”.

ويتهم الاقتراح الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات على أراضي الفلسطينيين، واعتبر الاقتراح أن “وجود السفير الإسرائيلي في أيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في هذه الظروف”.

وكتب الراعي الرئيسي للاقتراحات، جينو كيري منشورًا على مدونته أعرب خلاله عن الغضب من أن “الاتحاد الأوروبي لم يفكر أبدًا في فرض نظام الفصل العنصري على إسرائيل اقتصاديًا ومحاسبتهم على الحرب الجرائم”. واعتبر أن الاقتراح قد لا يكون ملزما لكنه سيضغط على الحكومة.

ويخطط حزب “شين فين”، وهو حزب معارض آخر يمتلك 37 مقعدًا في البرلمان، لدعم الاقتراح أيضًا.

وقال مصدر سياسي للصحيفة، إن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يضغطون بقوة على أعضاء الكونغرس الذين يتوقع أن يمتنعوا عن التصويت على اقتراح طرد السفير.

وقدم حزب الشين فين، الذي اتخذ موقفًا مناهضًا للاحتلال العدوان منذ فترة طويلة، اقتراحًا آخر يدين التهجير المستمر لفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وأعن أن “إسرائيل ضمت بحكم الأمر الواقع الأرض في الضفة الغربية التي توجد عليها المستوطنات”.