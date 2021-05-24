المشهد اليمني الأول

نفذ أشغال منطقة حدة بمديرية السبعين بأمانة العاصمة، حملة ميدانية لإزالة مخالفات البناء العشوائية وتنظيم الاسواق بحده.

وذكر مدير الأشغال المهندس دستور غالب، أنه تم إزالة 21 دكان مستحدث ومخالف داخل موقف سوق المقري بحي حده، وأعمدة ملحق فوق الطابق السادس لمبنى مخالف بوحدة جوار (378) بعد إشعار المخالفين أكثر من مرة.

وأشار إلى ضبط أربعة مُخالفين، في إطار الحملة التي ينفذها المكتب بالتعاون مع الأجهزة الامنية بحسب خطة العمل وتنفيذ توجيهات قيادة الامانة والمديرية لإزالة المخالفات والعشوائيات.

وأكد تواصل حملة إزالة المخالفات والمظاهر العشوائية، بما يكفل تنظيم الاسواق والشوارع وتحسين الخدمات والحفاظ على المظهر والمخطط العام.