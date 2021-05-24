المشهد اليمني الأول

شيع اليوم بصنعاء جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين ارتقوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة والمرتزقة في عدد من جبهات القتال.

حيث شيع الرائد ماهر علي القمدي والملازم اول عبدالوهاب زيد الفران والمساعد يوسف عبدالله ابو حاضر، والمساعد كهلان عبدالحكيم الرميم، تم تشييع جثمان الفقيد الشيخ عارف قايد شويط عضو مجلس الشورى.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها عضو المجلس السياسي الاعلى احمد غالب الرهوي ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول، أشاد المشيعون بالدور البطولي والمواقف الشجاعة التي قدمها الشهداء الأبرار وزملائهم وهم يذودون عن الحمى ويتصدون لقوى الشر والعدوان ومرتزقتهم وعناصر هم الإرهابية في مختلف جبهات القتال.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة.. حيث سار الموكب الجنائزي بجثامين الشهداء بينما كانت الموسيقى العسكرية تعزف مقطوعات والحان جنائزية معبرة. وقد تم توديع جثامين الشهداء بالسلام الجمهوري التي تم مواراتها كل شهيد في مسقط رأسه.

شارك في مراسم التشييع وزير الدولة فارس مناع وعضو مجلس النواب محمد الحاوري ومحافظا المحويت حنين قطينة وصعدة احمد جابر عوض، قائد محور صعدة العميد الركن صالح معيوف، ومدراء الدوائر تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح والتقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي والمساحة العسكرية العميد الركن احمد الخيواني وعدد من الضباط و الشخصيات الاجتماعية و أهالي وأقارب الشهداء جمع غفير من المواطنين.