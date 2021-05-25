المشهد اليمني الأول

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن إقامة مباراة دولية ودية بين اليمن وبنجلاديش يوم الخميس المقبل في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور حميد شيباني الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم أن المنتخب البنجلاديشي سيصل إلى الدمام يوم غد الإثنين استعداداً لمواجهة اليمن الخميس. وأضاف الأمين العام للاتحاد اليمني فإن منتخب بلاده الذي يعسكر في العاصمة الرياض سيصل إلى الدمام قبل المباراة بيوم.

وتأتي المباراة لاختبار جاهزية المنتخب اليمني قبل العودة إلى منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة ضمن المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب السعودي وتقام مبارياتها في الرياض خلال النصف الأول من شهر يونيو / حيزان المقبل.

وختم شيباني بأن الاتحاد مازال يبحث عن مباراة ثانية يخوضها المنتخب اليمني بكامل عناصره بعد انضمام المحترفين، لكن احترازات كورونا تعرقل عملية البحث.