المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عن تبرعات دعم الشعب القلسطيني ومقاومته

وأشار محمد الحوثي الى تسليم اول دفعه مما تم التبرع به في البريد للجنة المشتركة الخاصة بالتبرع ان شاء الله

وشكر الحوثي بهذه المناسبة كل من اسهم في التبرع، كما دعى الجميع للاستمرار في الدعم لفلسطين.

واختتم كلامه بقوله: قال تعالى عن عباده

(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ فأولئك هم المفلحون).