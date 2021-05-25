المشهد اليمني الأول

غرّد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد موقع البحث الشهير غوغل، بسبب الكوفية الفلسطينية.

وبحسب ما نشره مغردون، فإن موقع البحث الشهير غوغل قد صنف غطاء الرأس الفلسطيني التقليدي المعروف باسم “الكوفية”، كرمز للإرهاب.

تصنيف الموقع أثار حفيظة البعض، وجلعهم يعبرون عن غضبهم من اعتبار “الكوفية” رمزا للإرهاب، على الرغم من عدم التأكد إن كان هذا التصنيف عقب الأحداث الأخيرة أو قبلها.

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بعض المغردين أوضح أن الأمر يتعلق بنتائج البحث، بمعنى أنه إذا قام الشخص بالبحث داخل غوغل عن ماذا يرتدي الإرهابيون على رؤوسهم؟، فإن أول نتيجة ستظهر هي “الكوفية الفلسطينية”.

واعتبر ناشطون أن هذا الأمر يتضمن “عنصرية وإهانة” لتاريخ وحضارة شعب كامل، وقد توالت التغريدات مؤكدة رفضها هذا السلوك.

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وقال آخر: “من الاشياء اللي استفزتني واول مره اعرفها انك لو بحثت في غوغل عن شو بيلبس الارهابي رح يحطلك الكوفيه الفلسطينية”.

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