المشهد اليمني الأول

بارك رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام للشعب اللبناني ذكرى الانتصار والتحرير والتي خرج منها كيان العدو بهزيمة مذلة في معركة عسكرية لا سياسية.

وقال عبد السلام في تغريده له على “تويتر ” تأتي هذه الذكرى متزامنة مع التقدم النوعي للمقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس لتذكر الجميع أن السبيل للتحرير واستعادة الحقوق لا يأتي بغير البذل والتضحية والقتال في سبيل الله.