المشهد اليمني الأول

أكد حساب معتقلي الرأي المختص بشؤون المعتقلين، على تويتر؛ تعرض الشيخ “عبد الله الشهري” للاعتقال التعسفي، من قبل سلطات الأمن السعودية.

ووفق الحساب، فإن الشيخ الشهري، قد تعرض للاعتقال؛ على خلفية إبداء رأيه بالمقابلة التلفزيونية الأخيرة لـ “محمد بن سلمان”، رغم أنه قد حذفها بعد نشرها بوقت قصير.

بسبب تغريدة

ونشر حساب “عبدالله” صورة عن تغريدة الشيخ الشهري المحذوفة قائلاً: تم اعتقال الشيخ عبدالله الشهري بعد هذه التغريدة التي فسرت أنه يقصد بها حديث ولي العهد في برنامج المديفر عندما تحدث ولي العهد عن حجية أحاديث الأحاد.

ضجة بسبب الاعتقال

وأثار اعتقال الشيخ الشهري ضجة بين محبيه رغم توقعه باعتقاله بسبب تغريدته، حيث وأن ابن سلمان لا يتسامح مع منتقديه.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الله سعيد الشهري، باحث دكتوراه علوم اجتماعية؛ ومؤلف ومترجم؛ وعمل معيدًا ثم محاضرًا، ويعمل حاليا مستشارًا إداريًا في التعلم التنظيمي ومنهج تعليم اللغة الإنجليزية.