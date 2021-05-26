المشهد اليمني الأول

اشاد وكيل محاقظة تعز للشؤون الفنية المهندس طه همام البريهي واللواء منصور احمد صدام مديرعام مديرية التعزية بالقدرات الابداعية والابتكارية للمهندس محمد طاهر انعم والذي تمكن من ابتكار مكينة محلية الصنع وبأيدي يمنية تعمل على تسخين ورش البيتومين الاسلفتي فينيكس بمواصفات حديثه وتوفر الوقت والجهد والطاقة في محاولة ناجحة للاستغناء عن المعدات الخارجية باهضة الثمن.

جاء ذلك خلال اطلاعهما اليوم بحضور عضو مجلس الشورى الشيخ محمود بجاش و مدراء عموم الاشغال المهندس فيصل مشعل والطرق المهندس محمد السامعي والاعلام ابوبكر العزي على نماذج من ابتكارات المهندس انعم.

مؤكدين الحرص على تشجيع ودعم القدرات الابتكارية والابداعية في مختلف المجالات بما يسهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مشيرين الي القدرات العلمية التي يتمتع بها الانسان اليمني ستحول التحديات الي فرص متاحه لخدمة الوطن والمجتمع