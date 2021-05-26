المشهد اليمني الأول

استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 12 من المغرر بهم والعائدين من صفوف المرتزقة بجبهة الساحل بقيادة طارق عفاش وجبهات الحدود ومأرب.

حيث استقبل المركز، العائدين من هذه الجبهات، بينهم المقدم صادق مجاهد الموسمي قائد حراسة قائد ما يسمى اللواء الثالث حراس الجمهورية والعقيد صادق علي صالح عطاء قائد العمليات المتقدمة في ما يسمى محور البقع والعقيد عبدالله صالح الحكمي.

وخلال الاستقبال عبر العائدون عن امتنانهم لحسن الاستقبال.. داعين من تبقى من زملائهم للاستفادة من قرار العفو العام وترك الغزاة والـمرتزقة.