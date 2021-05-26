شارك باستفتاء تثبيت خارطة فلسطين على قوقل.. بينما قناة الجزيرة ثبتت خارطة الكيان الغاصب بدون استفتاء وفلسطين لاتحتاج الى استفتاء بالديار الاسلامية

المشهد اليمني الأول

“خاص”

باربع خطوات فقط شارك باستفتاء تثبيت خارطة فلسطين العربية على موقع قوقل:

الخطوة الأولى

اضغط على الرابط israel-vs-palestine.com

الخطوة الثانية

اضغط على مربع انت تختار فلسطين.

الخطوة الثالثة

اختبار التاكيد بانك لست ربوت بل مواطن عربي مُسلم باتباع التعليمات واختيار مربعات الاختبار .

” الخطوة الثالثة قد تظهر وقد لاتظهر حسب ترددك على الاستفتاء من يزور موقع الاستفتاء للمرة الاولى لاتظهر ومن يستفتي اكثر من مرة يظهر اختبار الريبوت ”

الخطوة الرابعة

اضغط على مربع الغاء والعودة والخروج، فالخطوات اللاحقة مخصصه لمزيد من التصويت والاستفتاء نقداً بالفلوس.

بالامكان اعادة التصويت مجاناً للمرة الثانية بعد ساعة من اول تصويت “لا تتردد شارك”..

بينما قناة الجزيرة ثبتت خارطة للكيان الغاصب لفلسطين من مايو 1948م بدلا عن خارطة فلسطين العريقه والاصيلة من اول يوم وليلة وساعة ودقيقة بث من دولة عربية الحرف الأول من اسمها قطر والعاصمة الدوحة والناطقة باسم التنظيم العالمي لأخوان تركيا وقطر وسابقا هى الوكيل الحصري لبث ثم تحليل ونقاش لكلمات وخطب زعيم تنظيم القاعدة التكفيري الوهابي الارهابي “اسامة بن لادن” وبمعزوفة الرأى والرأى الآخر.

وهى لم تقمْ باستفتاء ورأى ورأى آخر على اغتيال فلسطين بالكيان العبري وفلسطين العربية اصيلة وعريقة وليست عبرية يهودية صهيونية ولاتحتاج الى استفتاء على اثير هواء قناة الجزيرة التى ترفع عقيرتها بالاتجاة المعاكس وبالفعل هى اتجاة معاكس لقضايا الامة الاسلامية والوطن العربي فالتكفير والارهاب الوهابي الاخواني هم اخوان وربيع وثورات وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وجماعات جهادية واسلام سياسي.

وقناة الجزيرة لاتصفهم بالمليشيات والمتمردين وقوات النظام ومتمردين وبالمقابل فهي تصف عصابات الصهاينة الغاصبين لفلسطين بالجيش الاسرائيلي والشرطة الاسرائيلية والمستوطنين الصهاينة المتوحشين بالتلمود هم مُتطرفين يهود وحق القول على اعلام قناة الجزيرة بانهم رحماء على تل ابيب وقرن الشيطان و اشداء على شامنا ويمننا وبالاستقواء بقاعدة العيديد العسكرية لواشنطن والتمويل مال خليجي قطري الذي يستضيف اخوان الفنادق والاستثمارات وطالبان افغانستان.

وكذلك قناة الجزيرة في برامجها تستضيف الاعداء المتوحشين النتن ياهو وكوهين وادرعي وشالوم وروني شمعون وكيدار بالصورة او بالصوت والصورة وباطلالة على كل بيت وغرفة وشارع ومقهى في الديار الاسلامية والوطن العربي كضيوف من اسرائيل الحبيبة من بني اسراىيل الاعزاء على قلوب الجزيرة وقطر والعيديد وابناء البلاد هم حماس والجهاد والضفة وغزة وعباس ال “؟” هو شرعية تل ابيب وامريكا والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع وحقوق المراءة والطفل.. ياعاراه.

مابعد الاخاء الاخواني انتظروا قناة الجزيرة بالاخاء الماسوني الرأى والرأي الآخر.. ولا رأى آخر بالديار الاسلامية فهم ميليشيات ومتمردين وقوات النظام.

فلسطين كانت ومازالت وستبقى عربية ياعرب امريكا واصدقاء تل ابيب.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

25مايو2021م