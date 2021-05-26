المشهد اليمني الأول

وقع إطلاق للنار، اليوم الأربعاء، في منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

وقد اتجهت عشرات من سيارت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التي تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.

وأعلنت شرطة مقاطعة سانتا كلارا في تغريدة عبر “تويتر” عن مقتل مطلق النار.

كما أعلنت الشرطة عن انتهاء الخطر الأمني ومواصلة عملية التحقيق بالحادث، مؤكدة سقوط عدد من القتلى والجرحى دون تحديد العدد، مشيرة إلى أنه ليس لديها معلومات عن السلاح المستخدم ولا عدد المصابين.

واكد عمدة سان خوسيه، سام ليكاردو، أن ما حدث “مأساة كبيرة لمدينتنا والعاملين في السكة الحديدية لفقدهم أصدقائهم وزملاء العمل”، مشيرا إلى “أننا نعمل على تلافي آثار الحادث وعدم تكراره في المدينة مجددا”.