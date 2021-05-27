ادوات الخيانة تطبع تريليون ريال يمني بالعملة القديمة لضرب العملة والاقتصاد في المحافظات المحررة

المشهد اليمني الأول

جماعة الارتهان والعمالة والخيانة والارتزاق طبعت تريليون ريال يمني بنفس شكل العملة القديمة ( فئة 500 و1000 ريال ) دون غطاء من العملة الاجنبية حيث صرح مصدر في بنك عدن ان العملة الجديدة سيتم ضخها في حضرموت وعدن خلال الايام القامة وتحديدا في بداية شهر يونيو القادم 2021م .

واشارت بعض المصادر ان العـملة المطبوعة تحمل نفس الرقم التسلسلي للعملة القديمة مما يدلل باننا امام عصابة دولية مُحترفه تدير المرتزقة وباسناد ودعم من قوى الاستكبار العالمي وبقيادة رباعي العدوان امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات لتدمير ماتبقى من تعافي للاقتصاد والعـملة القديمة واستقرار الاسعار في محافظات دولة وحكومة المجلس السياسي – صنعاء بالمقارنة مع المناطق المُحتلة باغنى اغنياء العالم امريكا وبريطانيا واغنياء الخليج السعودية والامارات والتي لم تشهد رخاء وازدهار ونعيم كما ظن المخدوعين والمغرر بهم حيث اسعار المواد الغذائية مرتفعة واسعار العملات كذلك حيث بلغ سعر الدولار في عدن المُحتلة يوم 26 مايو 2021م:

920 شراء 925 بيع

242 شراء 243 بيع

بينما سعر الدولار في محافظات دولة المجلس السياسي :

596.5 شراء 598.5 بيع

157.5 شراء 157.8 .