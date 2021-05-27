المشهد اليمني الأول

التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام صباح اليوم المبعوث الاممي وارتن غريفيث وفريقه.

واكد محمد عبد السلام في تغريده له على تويتر” انه تم مناقشة الاتفاق الانساني والعمل على تسريعه نظراً للوضع الانساني الذي يعانية الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية واغلاق المطارات، وبما يُمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف اطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة .