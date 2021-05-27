المشهد اليمني الأول

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الخميس، ان رشقة صاروخية على تل أبيب من 250 صاروخ، لأسهل علينا من شربة ماء.

وأضاف السنوار: ليعلم العدو الإسرائيلي أن ما جرى في معركة سيف القدس مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه إذا حاول المس بالأقصى.

وأكد السنوار وجود 10 آلاف استشهادي في الداخل المحتل جاهزون للرد على أي مس بالقدس.

وأشار السنوار الى ان الأنفاق في غزة تزيد عن 500 كم، وان الضرر الذي مسها في عدوان غزة الأخير لا يزيد عن 5 في المئة.

ولفت رئيس حركة حماس في غزة انه كان للحركة مخطط بإنهاء جولة الحرب بإطلاق 300 صاروخ رشقة واحدة، وتم ايقافها بعد تدخل الوساطات.

وأكد رئيس حركة حماس ان ما بعد مايو 2021 ليس كما قبله، وعلى أهالي القدس البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى.

وشكر السنوار، جهود الجمهورية الاسلامية في إيران، وعلل ذلك: التي لم تبخل علينا بالمال والسلاح والخبرات.

وأشار السنوار الى صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، الى أن التطورات الداخلية الإسرائيلية حالت دون ذلك.