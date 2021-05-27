المشهد اليمني الأول

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية إغلاق كل صناديق الاقتراع بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء اللجان الانتخابية بعملية فرز أصوات الناخبين.

وبينت اللجنة في تصريح لمراسلة سانا أن لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام.

وأعربت اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن شكرها للشعب السوري العظيم في الداخل والخارج على التزامه بالدستور والقانون أثناء تأديته لواجبه وحقه بالانتخاب دون تسجيل أي خرق قانوني في كل المراكز الانتخابية كما قدمت الشكر والعرفان للجان القضائية الفرعية ولجان الانتخابات على التزامهم الكامل بالقانون وعلى حسن سير العملية الإنتخابية.

وحسب قانون الانتخابات العامة تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام.

وكان السوريون أدلوا بأصواتهم منذ السابعة صباحا عبر 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي وكلهم إصرار على إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.