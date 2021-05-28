المشهد اليمني الأول

وبحسب موقع “كونسلتو” المختص بتقديم نصائح طبية وغذائية فإنه من الأفضل عدم غسل الخوخ فور شرائه، وذلك لأن البلل قد يعجل بعملية تلفه.

وأوضح الموقع أن الخوخ يظل صالحا للأكل لفترة تتراوح بين 3 و4 أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ولمدة أسبوع عند حفظه في الثلاجة.

وأشار إلى أن الخوخ يحتوي على نسبة محدودة من السعرات الحرارية والقليل من الكربوهيدرات، الأمر الذي يجعله من الفواكه الصيفية المفيدة لمرضى السكري.

ويساعد الخوخ في ضبط مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، وذلك لأن الألياف التي تتوفر فيه تقلل من معدل امتصاص السكر بالجسم، بحسب الموقع.

فائدة أخرى يقدمها الخوخ لمرضى السكري، وهي الحماية من الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة، وذلك لأنه يحتوي على مركب “البوليفينول”.