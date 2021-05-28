المشهد اليمني الأول

حذر وزير الخارجية توني بلينكن القادة الإسرائيليين خلال زيارته هذا الأسبوع، من أن إخلاء العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية، أو تشجيع المزيد من الاضطرابات في الحرم القدسي قد يؤدي إلى تجدد “التوتر والصراع والحرب”، كما نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد ونشره في موقع “أكسيوس” الأمريكي.

وقال “في حديثه أثناء عودته من الشرق الأوسط، قال بلينكن إن أهم جانب في رحلته هو أنه سمع بشكل مباشر من إسرائيل وبشكل غير مباشر من حماس عبر مصر، أن كلاهما يريد الحفاظ على وقف إطلاق النار. وقال بلينكن: “لكن من المهم أيضًا أن نتجنب الأعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي، عن غير قصد، أو بدون قصد، إلى اندلاع جولة أخرى من العنف”.

وقال “لقد أثرنا المخاوف التي لدينا من جميع الأطراف من خلال الإجراءات التي في المقام الأول يمكن أن تثير التوتر والصراع والحرب وتقوض في نهاية المطاف المزيد من الاحتمالات الصعبة للدولتين”.

أثناء لقائه بالمسؤولين الإسرائيليين، ذكر بلينكن “عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود وأجيال، وهدم المساكن أيضًا … وبالطبع كل ما حدث في الحرم القدسي وحوله”، أو مجمع المسجد الأقصى حيث استمرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين حتى بعد وقف إطلاق النار.

وقال بلينكن مع القادة الفلسطينيين “أثارنا التحريض على العنف أو السماح للعنف بالمضي قدما مع الإفلات من العقاب”، فضلا عن المدفوعات “الإشكالية للغاية” لعائلات الفلسطينيين المدانين بالإرهاب.

لم يصف ردود أفعال أي من الجانبين على تلك التحذيرات، قائلاً إنه سمح لهم بالتحدث عن أنفسهم حول “كيف يأخذون كل ذلك على متن الطائرة”.

لماذا يهم: طلبت المحكمة العليا في إسرائيل من المدعي العام أن يقدم بحلول 8 يونيو رأيه القانوني بشأن الطرد الوشيك لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين اليهود. دفعت عمليات الطرد المحتملة الاحتجاجات التي سبقت القتال في غزة

يمنح التأخير الحكومة الإسرائيلية الفرصة لمطالبة المحكمة بعدم الأمر بالإخلاء أو البحث عن حل آخر لتجنب أزمة جديدة.

أقلعت رحلة بلينكن من الأردن، حيث التقى الملك عبد الله الثاني. وقال الديوان الملكي في بيان إن من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت الوضع في القدس والشيخ جراح على وجه الخصوص.

في رحلة العودة إلى الوطن، اتصل بلينكن بوزيري خارجية المملكة العربية السعودية وقطر. وأطلعهم على محادثاته في المنطقة وطلب دعمهم للجهود الإنسانية والتنموية في غزة.

أعلنت قطر، الأربعاء، أنها ستتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في غزة.

قال بلينكن إن إحدى الوجبات الجاهزة من رحلته في المنطقة وأحداث الأسابيع العديدة الماضية هي أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين “لم يختف بطريقة سحرية” ويحتاج إلى معالجة.

ردت وزيرة الخارجية على الاقتراح القائل بأن إدارة بايدن أهملت الصراع في الأشهر القليلة الأولى من ولايتها، مشيرة إلى خطواتها المبكرة لإعادة التواصل مع الفلسطينيين.

لكنه أقر بأن الإدارة لم تركز كثيرا على عملية السلام لأن الظروف لم تكن ناضجة لأي تقدم، خاصة بسبب عملية تشكيل الحكومة الجارية في إسرائيل وتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقال: “في غياب المزيد من الظروف الإيجابية، أعتقد أنه من الصعب أن أرى ما هي الفائدة التي ستكون موجودة في القيام بنوع من الدفع الكبير مباشرة خارج الصندوق”.

قال بلينكن هذه قضية “للغد”. “هناك الكثير الذي يتعين القيام به للوصول إلى مكان يمكننا فيه بشكل واقعي رؤية احتمالات القيام بشيء ذي مغزى.”

قال بلينكن إن الأمر الأكثر إلحاحًا هو البناء على وقف إطلاق النار في غزة وإرساء أسس استقرار أكبر في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف أن “وقف إطلاق النار لم يكن غاية في حد ذاته، بقدر ما كان مهمًا، ولكنه أيضًا وسيلة للحصول على بعض المساحة للبدء في بناء شيء أكثر إيجابية قليلاً”.

تريد إدارة بايدن التحرك بأسرع ما يمكن بشأن إعادة إعمار غزة. وقال بلينكن إن العملية يجب أن تقودها الأمم المتحدة مع السلطة الفلسطينية ومصر وأن تتم بطريقة تساعد السكان ولكن لا تفيد حماس.

نعم، لكن: قالت الحكومة الإسرائيلية إنها لن تسمح بإعادة إعمار غزة دون إحراز تقدم نحو إعادة جثث الجنود الإسرائيليين وإطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. تسيطر إسرائيل ومصر على حدود قطاع غزة بإحكام.

كما أعلنت إسرائيل عن قيود جديدة على دخول البضائع إلى غزة، على سبيل المثال منع مسحوق الشوكولاتة يوم الخميس لأنه لم يتم تصنيفها كمساعدات إنسانية.

نحن نتفهم تمامًا الحاجة العميقة لإعادة رفات الجنود والمواطنين الإسرائيليين إلى الوطن. وإلى الحد الذي يمكننا فيه المساعدة بأي طريقة سنفعلها بالتأكيد. في الوقت نفسه، أعتقد أن هناك احتياجات ملحة للغاية لكثير من الناس في غزة تحتاج إلى معالجة “، قال بلينكن.

وقالت وزيرة الخارجية إن “أفضل وسيلة” للمساعدة في منع دوامة العنف هي زيادة الفرص المتاحة للناس في غزة.

ما تتغذى عليه حماس هو انعدام الأمل وانعدام الفرص. لذا فإن أفضل إجابة هي محاولة توفير ذلك والتأكد من أن السلطة الفلسطينية لها دور تلعبه في توفير هذا الأمل والفرصة، بالإضافة إلى الآخرين بما في ذلك إسرائيل، لذلك أعتقد أن هذا له معنى استراتيجي عميق – لا تهتم الأهمية على المستوى البشري “.

الخطوة التالية: خلال زيارته لإسرائيل، أعلن بلينكن أن إدارة بايدن ستمضي قدمًا في إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها إدارة ترامب.

كما أفاد موقع أكسيوس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلينكن إن لديه تحفظات على هذه الخطوة. لكن بلينكن أخبرني أن هذه الخطوة ضرورية وفي مصلحة إسرائيل.

وشدد بلينكن على أن إعادة فتح القنصلية لن يغير اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولا يعني أي اعتراف بالقدس عاصمة للفلسطينيين، الأمر الذي قال إنه مسألة مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

لذا أعتقد أنه لا يوجد أساس للقلق. على العكس من ذلك، أعتقد أنه مفيد للجميع. وقال بلينكن “إذا لم نتواصل مع الفلسطينيين، فهذا سيضعف قدرتنا على دفع الأمور التي أعتقد أنها ستكون مفيدة للجميع، بما في ذلك إسرائيل”.