المشهد اليمني الأول

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة تم على إثرها تحرير عشرات المواقع في محور جيزان في العمق السعودي ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

ويعرض الإعلام الحربي غداً الساعة الثالصة عصراً مشاهد تفصيلية للعـملية العسكرية الواسعة التي نفذت في وقت سابق وتمكن المجاهدون فيها -بفضل الله وتأييده- من تحرير أكثر من 40 موقع بمحور جيزان والسيطرة عليها بالكامل، في عملية هجومية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات القتالية.