المشهد اليمني الأول

رحبت الخارجية الباكستانية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرها وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، على حسابه بموقع “تويتر”، مساء الخميس.

وقال قريشي “نرحب بتبني مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا قدمته باكستان يدعو إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشار قريشي أن “القرار الأممي يشمل إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة”.

والخميس، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة حتى 13 أبريل/ نيسان 2021.

ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة “حماس” بالقرار، بينما رفضته كيان العدو الإسرائيلي وأكدت أنها لن تتعاون معه، فيما أعربت واشنطن عن أسفها تجاهه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.