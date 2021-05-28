المشهد اليمني الأول

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” اليوم الجمعة، “خضنا هذه المعركة البطولية نصرة للأقصى، وجوهر صراعنا مع المحتل”.

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام في مهرجان لتأبين شهداء معركة “سيف القدس” برفح “خضنا المعركة لنقول للعالم أجمع أنّ كل ثمن من أجل القدس يهون، وأنّ القدس دونها الأرواح”.

وتابع: “قرار شعبنا وقيادة المقاومة في غزة بخوض هذه المعركة من أجل القدس لهو شرف عظيم وعلامة مضيئة للتاريخ والأجيال وسيكون لها ما بعدها”.

وأكّد على أنّ مقاومتنا بخير وهي قادرة على الرماية الصاروخية لفترات لا يمكن للعدو توقّعها، وهي جاهزة للتصدي لأي عدوان على مقدّساتنا وشعبنا.