المشهد اليمني الأول

استشهد شاب من بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة، إثر إصابته برصاص احتلال العدو الإسرائيلي خلال مواجهات في البلدة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب زكريا حمايل (28 عاما) من بيتا، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال قمع احتلال العدو الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأشارت إلى أن 22 مواطناً آخرين إصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات احتلال العدو الإسرائيلي للمسيرة.

وأدى عشرات المواطنين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية هناك.

وكان المستوطنون حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، وبفعل الهبة الشعبية لأهالي قرى بيتا، وقبلان، ويتما، كانت تزال، لكن في الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين “كرفانا” تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.