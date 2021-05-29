المشهد اليمني الأول

“خاص ”

ظهر فساد الانحلال الاخلاقي وبشكل فاجر وعاهر وبنظام ملوك الفسادفي مملكة بن سعود الغاصب لاراضي الحرمين الشريفين من عام 1925م.

وقبل خمسة ايام وبتاريخ 23مايو 2021م اصدر مايسمى بوزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في مملكة ن سعود الدكتور /

عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ تعميم

ينص على منع مكبرات الصوت في مساجد المسلمين في اراضي الحرمين الشريفين حيث ظهر المذكور بمقطع فيديو يطالب فيه المؤذنين والأئمة بالرفق بالمجاورين للمساجد وخفض اصوات المكبرات لأنها تضر الناس وبالمقابل وبعد انتشار جمعية حقوق المثليين وملاهي الخمور والراقصين والراقصات على موسيقى الهشك بشك وبسماعات عاليه الصوت حتى مطلع الفجر لاتضر المجاورين للملاهي .

كيف اربي بناتي الثلاث؟

قام احد المتضررين من الملاهي بتصوير مقطع فيديو وبثه للراى العام الاسلامي حيث قال فيه :

هذا بيتي وهذا مرقص وهذا مسجد المليون حافظ ويتسائل..

أْهذه السُنّة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر!؟

ويضيف بالقول : نحن في يوم الجمعة وعلى مدار الاسبوع مانعرف نرقد .

انا عندي ثلاث بنات

انا كيف اربي بناتي ؟

كيف اربي بناتي ؟

ارحموني ياناس !..

بعد بثت الفيديو ..تم القاء القبض على هذا المواطن وسجنه وارغامه على دفع غرامه ماليه باهضه .

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مفتى المملكة وطلاسم متكرره

مواطن حجازي اخر ومن على احدى القنوات الفضائية السعودية وعلى الهواء مباشرة خاطب مفتي مملكة بن سعود بوضع حد لملاهي العهر والفسق والفجور في اراضي الحرمين الشريفين ومفتي نظام ملوك الفساد وطاعة ولي الآمر آل الشيخ الوهابي يرد على المواطن وقوله :

( ياخي لعل الله….ارجو ان تعمم ؟؟؟ ..

“تمتمه وطلاسم غير معروفه” ويضيف الوهابي…

من شعب الحكمة والبصيرة وإن يتخذ كل مافيه من حماية اراضي الحرمين الشرفين انشاء الله ).

بردا وسلاما على قبور الصحابه

وامهات المؤمنين “رضوان الله عليهم ”

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بتاريخ 23مايو 2021م جاء الرد مخالف للمتضرريين من الملاهي بتعميم من وزير الاوقاف بمنع مكبرات الصوت في بيوت الله لانها تضر المجاورين خلال اوقات خمسة فقط بينما سماعات الملاهي طوال الليل وحتى مطلع الفجر لاتضر السكان المجاورن للملاهي وكأنها بردا وسلاما على اضرحة وقبور الصحابة وامهات المؤمنين ” رضوان الله عليهم”

والعياذ بالله واستغفر الله العظيم ثلاثا انّي كنت من الظالمين .

الاصل شولمان ومردخاي

لاعجب ولا استغراب في ذلك من نظام تحكمه سلالة بن سعود والتي ينتهي نسبها باسم مردخاي وكذلك سلالة بن عبد الوهاب والتي ينتهي نسبها باسم شولمان وهي القاب لاتمت للاسلام والعروبة بشئ ألّا من رحم ربي من افراد هاتين العائلتين باعتناق اسلام الرحمة العالمين ولم يقرو الافعال والممارسات للوهابية و المنافية لاخلاق وقيم ومبادئ وتعاليم اسلام الرحمة للعالمين ومنهم عبدالوهاب والد مؤسس طائفة الوهابية محمد بن عبدالوهاب الذي استنكر افعال ولده محمد.

الوهابية طائفة يهودية

يقــــول المؤرخ اليهودي والرئيس الثاني للكيان الصهيوني ” 1952- 1963م إسحاق بن زفي” كتابه”الدونمة،” بالعبرية وترجمه إلى الإنكليزية اليهودي: إسحاق عبادي، وأصدرته دار النشر اليهودية في أمريكا عام: 1957م، وأعيد طبعه مرة ثانية عام: 1961م . حيث يقول بالحرف في الصفحة 232:

” هناك طوائف دينية لا تزال تعتبر نفسها جزءاً، من بني إسرائيل، وأعضاء هذه الطوائف – رغم اختلاف أسلوبهم عن مجموعة الشعب اليهودي – استمرّوا على إقامة شعائر الدين اليهودي ، ومن هؤلاء طائفة السامريين الذين يعتنقون صراحة الدين الموسوي، ومنهم طائفة هامّة أخرى هي طائفة الوهابية وهي مسلمة في الظاهر إلا أنها تقيم سرّا الشعائر اليهودية.

منع صدور فتوى لتحرير فلسطين .

وبذلك نستوعب لماذا منع الكيان السعودي وبجناحية السياسي ملوك بني سعود والتاسلم الوهابي مشايخ آل الشيخ الوهابي من صدور فتوى بالجهاد تصدر من المسجد الحرام مكة المكرمة لتحرير فلسطين المُحتلة من الاستعمار البريطاني من الكيان الصهيوني اليهودي الغاصب لمسرىٰ خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قبل وبعد مايو 1948م حتى تاريخه والعكس صحيح باشهار فتاوى التكفير والجهاد بالتاسلم الوهابي والاخواني بالديار الاسلامية والوطن العربي فقط لاغير .

فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرࣲ….!؟

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

28 مايو 2021م