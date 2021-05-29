المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليوم السبت، مشاهد نوعية لواحدة من أوسع عمليات الجيش واللجان الشعبية في محور جيزان.

وتظهر المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية باتجاه الحدود واجتياز السياج الحدودي بعد رصد تحركات قوات الجيش السعودي والمرتزقة في المواقع المستهدفة قبل العملية.

كما تظهر المشاهد لحظات بدء الهجوم من عدة جهات بمباغتة الخطوط الأمامية للجيش السعودي وانهيار حامية المواقع.

ووثقت عدسة الإعلام الحربي فرار جماعي انتحاري باتجاه العمق السعودي من موقع الـ إم بي سي العسكري ومصرع عدد من قوات العدو، كما وثقت محاولة فرار فاشلة لأحد الجنود السعوديين.

وأكد أبطال الجيش واللجان الشعبية أنهم سيلاحقون فلول الجيش السعودي ومرتزقته حتى تطهير الأرض من رجسهم.

وغنم أبطال الجيش واللجان الشعبية العديد من الأسلحة المتنوعة التي خلفها الجنود السعوديين والمرتزقة خلفهم.

وفي المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي تدمير وإحراق عدد من المدرعات والآليات التابعة للجيش السعودي، بعد السيطرة على المواقع العسكرية، ومشاهد لجثث الجنود السعوديين القتلى.

هذا وقام الجيش واللجان بعمل كمين نوعي محكم استهدف تعزيزات للجيش السعودي.

كما تم توثيق مواجهات مباشرة بين المجاهدين وقوات العدو في موقع العمود السعودي ومصرع عدد منهم.

بدورها تعاملت وحدة الهندسة مع ناقلة مصفحة تحمل ضباطا سعوديين.

وخلال العملية نُفذت محاولة فرار فاشلة لمرتزقة الجيش السعودي في موقع تويلق العسكري واستمرار ملاحقة الفارين الآخرين من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.

وتظهر المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي جانب من الخسائر البشرية لضباط وجنود الجيش السعودي في موقعي الصيابة وقايم الصياب خلال العملية الواسعة بمحور جيزان.

وفشل الغطاء الجوي لطيران العدوان في إيقاف تقدم مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، فيما وقع أحد عناصر الجيش السعودي في قبضة الجيش واللجان الشعبية.

وأكد مصدر عسكري أن العملية الواسعة في جيزان كانت في محور “الخوبة – وادي جارة” من 3 مسارات رئيسية، مشيرا إلى أن المسارات الثلاثة استهدفت مواقع الجيش السعودي في: جبل الـ “إم بي سي”، تباب الفخيذة والتبة البيضاء، القمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وذكر المصدر العسكري أنه تم خلال العملية التقدم والسيطرة على المواقع السعودية المستهدفة بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بقوات العدو.

وقال: “تواجدت في المواقع المستهدفة قوات مشتركة من القوات السعودية ومرتزقة سودانيين ووحدات من مرتزقة ما يسمى بـ “لواء المغاوير”.

وأضاف أنه سقط أعداد من ضباط وجنود جيش النظام السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب وتعزيزات أخرى للعدو، كما لقي عدد من الضباط والجنود السعوديين مصرعهم بعد سقوطهم أثناء محاولتهم الفرار من منحدرات وعرة.

ولفت إلى أنه تم أسر العشرات من قوات العدو بينهم سعوديون وسودانيون، وأعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان تركها من تبقى ولاذ بالفرار.

وأكد المصدر العسكري أنه تم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة تركتها قوات العدو في المواقع والمخازن التابع لها، كما تم تدمير وإحراق 29 مدرعة وآلية وهذه التي تم توثيقها بعدسة الحربي فقط.

وأفاد بمصرع وجرح أكثر من 80 من ضباط وجنود الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين والخونة.