المشهد اليمني الأول

قالت النيابة العامة بالسعودية إنه سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال كل شخص يمارس التنبؤ بالمناخ والطقس والظواهر الجوية.

وفي تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت النيابة إنه: “يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات، والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقًا لما تُحدده اللوائح”.

وتشمل عقوبة من يقوم بذلك “السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف، بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة”.

كما يعاقب أيضا بغرامة تصل إلى مليوني ريال، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

القرار أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي اذ اعتبر الأغلبية ان ادار مثل هذا القرار ضرب من الجنون.