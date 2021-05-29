المشهد اليمني الأول

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن استعداد السعودية للتقدم بعرض رسمي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 على أراضيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، وصفتها بالخاصة، أن الرياض تفكر بتقديم ملف مشترك مع سثغغ54يض2دولة تتبع لاتحاد آخر، قد تكون من أوروبا، ليتم تنظيم البطولة بينهما بشكل مشترك.

وأفادت المصادر بأن السعودية استعانت بشركة استشارية أميركية لتنسيق استراتيجية ملف استضافتها للبطولة.

وكانت عروض رسمية قد وصلت من دول أخرى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستضافة هذه النسخة من البطولة الأبرز عالميا، حيث يوجد عرض بريطاني أيرلندي مشترك، وآخر إسباني برتغالي، وثالث مشترك أيضا بين الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي وتشيلي، ورابع يجمع بين رومانيا وبلغاريا والبرتغال وصربيا، وهناك عرض مغربي أيضا.

وربطت الصحيفة ما بين مقترح سعودي لتقليل المدة الفاصلة بين بطولات كأس العالم، وخططها لاستضافة البطولة.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد وافقت، الأسبوع الماضي، على اقتراح الاتحاد السعودي، تكليف الإدارة التنفيذية في المنظمة بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع، كما هو معمول به منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وحصل الاقتراح على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 آخرين، فيما كان بحاجة لأكثرية 95 صوتا من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

ولفتت “تايمز” إلى أن استضافة السعودية لكأس العالم، فيما لو نجحت بذلك، يجب أن تكون في الشتاء، نظرا لقسوة فصل الصيف فيها. كما هو الحال بالنسبة لقطر التي من المقرر أن تستضيف المونديال في شتاء 2022.

وأشارت الصحيفة إلى عقبة ستواجه السعودية في ملف استضافتها لكأس العالم، تتمثل بقضية قرصنة حقوق بث بطولات رياضية، بات الاعتماد عليها كبيرا في السعودية.