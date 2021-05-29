المشهد اليمني الأول

رصد معهد دولي تعزيز السعودية والإمارات موقعهما الاستراتيجي في شرق اليمن وجزره ضمن حربهما الإجرامية في البلاد منذ سنوات.

وقال معهد بروكينغز للدراسات إنه مع تعثر عملية السلام بين المتمردين الحوثيين والتحالف في الحرب على اليمن، رسخت السعودية والإمارات قبضتهما على أجزاء استراتيجية من البلاد.

وذكر المعهد أنه من غير المرجح أن تتخلى السعودية والإمارات عن مكاسبهما دون ضغوط دولية كبيرة.

وجاء في دراسة للمعهد: ركز السعوديون اهتمامهم على المحافظة الشرقية أو محافظة المهرة، ثاني أكبر محافظة في اليمن، والمتاخمة لسلطنة عمان.

والمهرة بعيدة عن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن يصل عدد سكانها إلى 300000 نسمة على الرغم من أن التقديرات السكانية في اليمن مضاربة للغاية.

لطالما ارتبط المهري ارتباطًا وثيقًا بمحافظة ظفار العمانية المجاورة، والتي تضم أيضًا عددًا قليلاً من السكان الناطقين بالمهرة.

ابتداء من عام 2017 سيطر السعوديون تدريجيا على المهرة إذ احتلوا العاصمة والميناء وسيطروا على المراكز الحدودية مع عمان.

وتسيطر القوات السعودية الآن على المحافظة، وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السعوديين والقبائل المحلية المتحالفة معها استخدمت القوة والتعذيب والاعتقال التعسفي لقمع أي معارضة لاحتلالهم.

لدى السعودية 20 قاعدة وبؤرة استيطانية في محافظة المهرة الآن.

ويمنح الاستيلاء على المهرة السعودية وصولاً مباشرًا إلى المحيط الهندي. تخطط الرياض لبناء خط أنابيب نفط من منطقتها الشرقية عبر المهرة إلى البحر.

من شأن ذلك أن يخفف من اعتماد السعودية على مضيق هرمز لتصدير النفط، مما يقلل من النفوذ الإيراني المحتمل على الرياض.

يراقب العمانيون عن كثب دور السعوديين في المهرة. كانت المهرة قاعدة لجنوب اليمن الشيوعي لدعم تمرد ظفار في السبعينيات، والذي هُزم بعد أن أرسل شاه إيران قوات لمساعدة الجيش العماني.

عُمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم إلى تحالف العدوان السعودي وظلت محايدة في اليمن، وغالبًا ما تستضيف محادثات خارجية مع الحوثيين في مسقط.

قرر السلطان قابوس في 2016 أن قرار السعودية بالتدخل في اليمن كان طائشا ومضللا. خلفه قلق بحق بشأن مستقبل اليمن، ولا سيما محافظات المهرة وحضرموت الجنوبية الشرقية.

أبو ظبي من ناحيتها تركز على جزر اليمن الاستراتيجية. قلصت أبوظبي دورها في الحرب العام الماضي.

وقد اختار الإماراتيون بهدوء الخروج من المستنقع اليمني قدر الإمكان وقللوا من وجودهم في عدن بشكل كبير. لا يزال لديهم بعض الجيوب الصغيرة من القوات في المخا وشبوة وموقعين آخرين.

لكن أبوظبي نشطة للغاية في العديد من الجزر الرئيسية. في الآونة الأخيرة أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الإمارات قامت ببناء قاعدة جوية كبيرة في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

تبلغ مساحة الجزيرة خمسة أميال مربعة، وهي مفتاح السيطرة على باب المندب.

وكان الحوثيون سيطروا على الجزيرة في عام 2015، لكنهم خسروها أمام الإماراتيين في عام 2016.

أبو ظبي أيضا تسيطر على جزيرة سقطرى في خليج عدن وهي جزيرة أكبر بكثير من جزيرة ميون.

يبلغ عدد سكان سقطرى 60.000 نسمة وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل كانت جزءًا من سلطة المهرة قبل أن تصبح جزءًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

للإماراتيين قاعدة عسكرية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية عن الحركة البحرية في باب المندب وخليج عدن.

في الآونة الأخيرة كانت هناك تقارير صحفية عن سياح إسرائيليون يزورون سقطرى كجزء من اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات.

زار آلاف الإسرائيليين دبي وأبو ظبي، ويبدو أن بعضهم يستفيد من الرحلات الأسبوعية إلى الجزيرة.

واحتجت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على السياحة وطالبت باستعادة السيادة اليمنية على الجزيرة، لكن أبو ظبي رفضت حكومة هادي منذ فترة طويلة ووصفتها بأنها غير فعالة.

تحرص كل من الرياض وأبو ظبي على الاستفادة من المستنقع المكلف الذي قفزتا فيه في عام 2015. وقد يكون الاستحواذ على الأراضي الاستراتيجية هو المكسب الوحيد الممكن. قد يتم الاستحواذ بحكم الواقع ولن تقبله أي حكومة يمنية أبدًا. إن وهم وحدة أراضي اليمن وسيادته قد يغطي الحقائق على الأرض.

يجب ألا تكون الولايات المتحدة طرفًا في تقطيع أوصال اليمن. ليس من السابق لأوانه وضع علامة بهدوء على أنه إذا تم ترتيب وقف إطلاق النار في اليمن ، سيحتاج السعوديون والإماراتيون إلى إخلاء المهرة وميون وسقطرى وإعادة السيطرة إلى اليمنيين.